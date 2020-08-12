Минсвязи Белоруссии сообщило о восстановлении доступа к интернету Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минсвязи Белоруссии официально сообщило, что в стране заработал интернет. Операторам связи рекомендуют пересчитать абонентскую плату за время сбоев.

- Уполномоченными операторами электросвязи проведены необходимые аварийно-восстановительные работы. Принятые меры позволили практически восстановить доступ к сервисам и ресурсам сети интернет, - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, с 9 по 11 августа в Белоруссии наблюдались сильные перебои в работе интернета, не открывались многие сайты и ресурсы. Утром, 12 августа в Минске заработали соцсети и мобильный интернет. Связь возобновилась в 6:50 сразу для всех ранее недоступных ресурсов.

Сейчас в Белоруссии интернет работает значительно лучше, у граждан есть возможность пользоваться мессенджерами и поисковыми системами, также восстановлена работа YouTube.

Напомним, после президентских выборов 9 августа по Белоруссии прокатилась волна протестов. Митинги не утихают уже третьи сутки, их жестко подавляют сотрудники полиции.