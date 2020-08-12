Роспотребнадзор: добровольцы центра «Вектор» чувствуют себя хорошо

Клинические испытания вакцины от центра «Вектор» прошли первый этап Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роспотребнадзор заявил, что все добровольцы, испытавшие на себе вакцину центра «Вектор», чувствуют себя хорошо. Отчет по вакцинации будет составлен в ближайшее время Минздравом России и доступен на сайте.

«11.08.2020 по результатам вакцинации первых пяти добровольцев для представления в Минздрав РФ подготовлен первый промежуточный отчет о безопасности вакцины ЭпиВакКорона. Все добровольцы чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении.

В исследовании вакцины приняли участие еще 9 добровольцев, уточнили в пресс-службе. Их самочувствие стабильно, и они все время находятся под присмотром врачей.

«Через 5 дней по результатам оценки местных и общих реакций всех участников первого этапа (14 добровольцев), а также по результатам биохимического и клинического исследования крови и общего анализа мочи будет составлен второй промежуточный отчет по безопасности и реактогенности вакцины ЭпиВакКорона, который будет направлен в Минздрав РФ", - сказали в Роспотребнадзоре.

По результатам первого этапа вакцинации будет принято решение о начале второго этапа, сообщили в ведомстве, сообщает РИА Новости.

Напомним, что одна из двух разрабатываемых вакцин в России, уже зарегистрирована. Об этом 11 августа сообщил президент России Владимир Путин. Испытать ее на себе уже выразили желание лидеры Филиппин и Сербии.