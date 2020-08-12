Шойгу сообщил о строительстве в Иркутске суворовского училища

Глава военного ведомства отметил, что у Минобороны накопился большой опыт возведения суворовских училищ Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о строительстве суворовского училища в Иркутске, которое своим появлением будет обязано президенту России.

- Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев обратился к президенту, и мы имеем поручение от Верховного главнокомандующего рассмотреть возможность строительства здесь суворовского училища. Мы это поручение рассмотрели и такое решение принимаем, - заявил министр на совещании с руководством оборонных предприятий и области.

Шойгу предложил Кобзеву решить, где разместить корпуса нового училища, над которым после открытия возьмет шефство командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Глава военного ведомства отметил, что у Минобороны накопился большой опыт возведения суворовских училищ. По его словам, на это обычно уходит от 4-9 месяцев.

Отметим, что рабочая поездка Сергея Шойгу началась очень плодотворно. Стало известно о планах заключить Минобороны с компанией "Сухой" контракт на 70 миллиардов рублей на поставку Су-35С. Еще 630 миллиардов рублей будет перечислено Амурскому судостроительному заводу, который до конца 2018 года должен поставить шесть корветов.

Только к концу 2020 года предприятия оборонно-промышленного комплекса Хабаровского края должны будут освоить 33 миллиарда рублей.