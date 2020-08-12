Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»: в Забайкалье протестировано почти 700 человек

Фото: Минздрав России

Позади более 35 тысяч километров дорог и 65 населенных пунктов нашей огромной страны. И это только треть пути. Уже второй месяц по стране едут белые ГАЗели с красной лентой на бортах и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Это мобильные пункты тестирования, которые в рамках Всероссийской акции Минздрава России проедут через почти 200 городов 45 регионов России, чтобы дать возможность всем желающим проверить свой ВИЧ-статус.

Команды Экспедиции выехали с разных концов страны навстречу друг другу, завершится акция объединением всех команд – в ноябре в Казани. В Забайкалье акция проходила с 6 августа.

Акция проходит уже не первый год, поэтому во многих регионах МПТ уже узнают и ждут. Вот и жители пяти городов Забайкалья уже знали, что тут можно сделать бесплатный, анонимный и абсолютно безболезненный тест на ВИЧ, а также получить консультацию специалистов. На этих консультациях люди узнают о ВИЧ то, что могли не знать или в чем сомневались. Например, что с ВИЧ можно прожить долгую и счастливую жизнь, родить здоровых детей. Главное — соблюдать рекомендации врача (см. Важно).

Фото: Минздрав России

12 августа на закрытии Забайкальского этапа акции в Чите озвучили цифры — за несколько дней около 700 человек узнали свой ВИЧ-статус.

- Акция по бесплатному и анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию, безусловно, очень нужна, и мы год от года убеждаемся в этом, - сказала заместитель министра здравоохранения Забайкальского края Юлия Верочкина. — Это очень ценная возможность – вот так, в удобное время, в удобном месте, быстро, бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. Забайкальский край с радостью принимает участие в этом коммуникационном проекте, поскольку любая акция, направленная на профилактику ВИЧ-инфекции и расширение диагностики, приносит ощутимый результат: увеличивает информированность населения о проблеме ВИЧ/СПИД.

Фото: Минздрав России

ВАЖНО

С ВИЧ можно жить долго.

В среднем, человек с ВИЧ, не принимающий терапию, сможет прожить не более 10 лет.

Однако, при правильном лечении ВИЧ-инфицированный может жить долго и счастливо то количество лет, которое прожил бы и без ВИЧ. Важно принимать антиретровирусную терапию, следить за своим здоровьем и следовать всем рекомендациям, которые дает лечащий врач.

Фото: Минздрав России

ЧТО ДАЛЬШЕ

Следующими протестируют жителей Бурятии

С 13 по 17 августа тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах Республики: Гусиноозерске, Кяхте, Закаменске, Бабушкине и Улан-Удэ. Тестирование займет всего 15 минут, и за это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и что делать, если тест все же оказался положительным

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru