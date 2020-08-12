Препараты для лечения коронавируса могут включить в список жизненно важных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Препараты для лечения коронавирусной инфекции нового типа планируется включить в список жизненно важных. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы сейчас вносим в законодательство изменения ... те препараты, которые использоваться будут от коронавирусной инфекции, они будут попадать в список ЖНВЛП», - сообщил глава Минздрава

Кроме того, Мурашко сообщил, что цифровая маркировка, введенная для всех лекарств, позволит проследить доставку до конечного получателя вакцины от коронавируса.

Напомним, о регистрации первой вакцины от коронавирусной инфекции во вторник, 11 августа, сообщил президент России Владимир Путин, отметив, что вакцинация будет добровольной.

По словам министра здравоохранения, препарат, получивший официальное название «Спутник V», в ходе пришедших испытаний показал свою высокую эффективность в формировании устойчивого иммунитета к COVID-19, а также безопасность в применении.