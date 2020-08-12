Власти Украины решили выйти еще из трех соглашений СНГ

Украина вышла еще из трех соглашений СНГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинское правительство приняло решение выйти еще из трех соглашений, которые были подписаны в рамках СНГ.

Речь идет о сотрудничестве в подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств Содружества, а также о сотрудничестве в области культуры и создание Совета по культурному сотрудничеству членов СНГ.

Напомним, что соглашение о подготовке и повышении квалификации военных кадров для пограничных войск государств СНГ, а также о создании Совета по культурному сотрудничеству членов СНГ было подписано в 1995 году в Москве, а документ о сотрудничестве в области культуры был подписан в мае 1992 года в Ташкенте, сообщает РИА Новости.

После переворота на Украине в 2014 году, новое руководство заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. Таким образом в 2018 году представительство страны при уставных органах СНГ завершило работу, далее взаимодействие проходило через украинское посольство в Минске.

Позднее Киев вышел из ряда других соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ. К их числу относятся соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, о межгосударственном обмене экономической информацией, а также несколько налоговых соглашений.