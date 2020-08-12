Названы самые популярные в июле машины с пробегом Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитическое агентство «Автостат» составило список самых популярных машин с пробегом по итогам июля. Выводы эксперты сделали на основе данных о продажах.

Список самых популярных авто с пробегом:

Ford Focus -13 300 единиц, (+6,4%),

Hyundai Solaris – 12 684 единицы (+25,8%),

Kia Rio - 12 586 единиц (+32,7%),

Lada 2114 - 12 055 ед. (−2,5%),

Toyota Corolla - 10 550 ед. (+7,5%).

Список оказался почти традиционным, данные модели авто регулярно пользуются спросом у россиян, пишет газета "Известия".

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