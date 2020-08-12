Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Дирижер Владимир Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Народный артист СССР написал открытое письмо белорусскому лидеру, в котором рассказал о своем отношении к протестам в Белоруссии
Елена ГильмановаЕленаГильманова
Комментарии (1)Комментарии (1)
Спиваков отказался от ордена, которым наградил его Лукашенко

Спиваков отказался от ордена, которым наградил его Лукашенко

Народный артист Советского Союза, дирижер Владимир Спиваков сообщил, что откажется от «Ордена Франциска Скорины», которым его наградил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В своем открытом письме музыкант заявил, что он не может носить орден, врученный ему «правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией».

Народный артист СССР рассказал, что был награждён «Орденом Франциска Скорины» в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии. По словам дирижёра, награда была вручена ему, когда «эти понятия были еще близки» Лукашенко.

Спиваков напомнил, что многократно выступал в Минске и других городах Белоруссии, он заявил, что «его сердце бьется в унисон с белорусским народом», который требует соблюдения элементарных прав и свобод, в том числе права на мирные протесты.

«Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране», - написал знаменитый дирижёр.

Напомним, прошедшие 9 августа президентские выборы белорусский лидер назвал праздником, который «кому-то захотелось испортить». Именно в этот день тысячи людей на улицах Минска собрались, чтобы выразить свое недовольство предварительными итогами голосования. Начались массовые протесты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске зачистка уже по дворам, местные жители прячут протестующих

Спецкор "КП" Владимир Ворсобин рассказал про обстановку в белорусской столице на утро, 12 августа [подробнее]