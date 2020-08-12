На памятник Жанны д’Арк в Париже водрузили белорусский флаг Фото: Twitter.com

Протесты в Белоруссии не оставили безучастными и жителей Франции. В Париже белорусский флаг водрузили на памятник командующей французской армии в годы Столетней войны Жанне д'Арк в Париже. Кроме того, на монумент появилась лозунг в поддержку республики - надпись Free Belarus

Об этом сообщил пользователь Twitter под ником Le Roy, который рассказал, что кадры сделал его друг по Белорусскому государственному университету в Минске.

Напомним, протесты в Беларуссии начались после того, как Центризбирком объявил об уверенной победе Александра Лукашенко в прошедших 9 августа президентских выборах. ОМОН преследовал протестующих, в том числе во дворах, местные жители прятали их в своих квартирах. Силовики избивали и тех, кто пришёл возложить цветы к месту гибели протестующего, у которого в руках взорвалась граната. Пришедших отправляли в автозаки, а снимавших это журналистов избивали и грабили.