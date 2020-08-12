В Совфеде объяснили, кому положена повышенная пенсия Фото: Shutterstock

Член Совфеда и глава организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский объяснил, почему летчикам и шахтерам решили сделать существенную прибавку к пенсии.

Пенсионный фонд планирует пересмотреть с 1 августа сумму пенсий ряду получателей. Летчики получат прибавку в среднем 4450 рублей, а те, кто трудился в угольной промышленности - 4150 рублей. Выплаты будут произведены автоматически.

Сенатор отметил, что не все представители указанных профессий смогут рассчитывать на верхнюю планку выплат.

- Для того, чтобы получать повышенную пенсию, нужно иметь основания. Либо это специальное законодательство об определенной профессии, либо это накопительные программы, в которых каждый из нас может участвовать, — отметил собеседник ФАН.

Помимо этого, 1 августа был проведен перерасчет пособий трудящимся пенсионерам.

Сегодня в стране работают более 9,5 млн пенсионеров. Прибавка в этом году коснулась тех, кто родился раньше 1967 года и участвовал в накопительных процедурах.

Что касается летчиков и угольщиков, то они имеют свои пенсионные системы.

- У них свои нормативы отчислений. Будут ли другие профессии входить в этот перечень, пока не ясно. Но задача государства, чтобы пенсии росли у всех категорий населения, - комментирует ФАН член комитет Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

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