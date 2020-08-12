Иммунолог ответил на зарубежную критику российской вакцины от коронавируса

Иммунолог Владимир Болибок ответил на зарубежную критику российской вакцины от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Регистрация российской вакцины от коронавируса вызвала сильный ажиотаж за рубежом. Некоторые страны раскритиковали препарат, засомневавшись в его эффективности.

- По поводу всех претензий, которые высказывают иностранные коллеги. В инструкции написано, что данный лекарственный препарат зарегистрирован в условиях угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. То есть, прямо написано, что инструкция создана на основе ограниченных клинических данных. Это ускоренный протокол в условиях пандемии, для того, чтобы у нас появился инструмент для спасения жизни людей, - объяснил иммунолог Владимир Болибок в эфире радио "Комсомольская правда".

Он добавил, что по мере появления новых данных инструкция будет пополняться.

Что касается эффективности вакцины, то ее можно будет точно оценить только после массового внедрения. Тогда станет понятно, вызывает ли препарат иммунитет, и как долго он сохраняется.

- Наверняка после вакцинации все равно будут некоторые случаи заражения, тогда будем их изучать, - добавил Болибок.

Напомним, 11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Первые партии препарата выпустят уже в течение двух недель, а в гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года.