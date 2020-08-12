Эксперт рассказала, на что чаще всего жалуются заемщики

Банки не спешат исполнять поручение президента РФ о кредитных каникулах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, почему стали поступать обращения с жалобами от заемщиков по вопросам кредитных каникул, обещанных президентом, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал исполнительный директор проекта «За права заемщиков» ОНФ Евгения Лазарева. Она отметила, что есть обращения, которые указывают на определенные нарушения прав, которые фиксируются специалистами проекта.

«Они фиксируются, как в публичном пространстве, так и приходят к нам. Они делятся на три типа. Это потеря заявок клиентов при оформлении кредитных каникул. Это навязывание программ рассрочки, которые уже предусмотрены законом. И это отказ от возможности отменить ту навязанную программу рассрочки. Вся история с кредитными каникулами – это как быстро запущенная большая машина, которую нужно контролировать, за которую нужно надзирать. И в этой части, конечно, на наш взгляд, нужно более пристальное внимание именно к контролю за реализацией программы», - сказала Лазарева.

В качестве примера она привела несколько случаев обращения граждан, в которых заявки на получение кредитных каникул были потеряны. Одними из таких являются обращения полученные по телефону. Когда оператор не зафиксировал нужных данных и заявка в процессе потеряна, а значит необходимо снова обращаться с ней к оператору.

«И получается, что время уходит, а оперативная помощь предпринимателям в этих каникулах полностью не охватывает те потребности и граждан тоже, и предпринимателей. И получается, что мы вот ходим по кругу. А время – это же деньги. А дальше наступает следующий этап взаимоотношений по поводу просроченного долга или же нехватки денежных средств», - осветила проблему специалист.

Напомним, что президент Владимир Путин поручил банкам, в которых есть заемщики, предоставить кредитные каникулы и не начислять пени за просрочку кредита до конца 2020 года.