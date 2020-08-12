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Экономика

Эксперт объяснил, сможет ли доллар упасть до 70 рублей

Американскую валюту ждет испытание на прочность
Елена АкимоваЕленаАкимова
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Эксперт объяснил, сможет ли доллар упасть до 70 рублей

Эксперт объяснил, сможет ли доллар упасть до 70 рублей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов оценил ситуацию на рынке и спрогнозировал, сможет ли доллар опуститься до июльских значений – 70,5 рублей.

До конца этой недели станет ясно, сможет ли российская валюта найти в себе силы, чтобы вернуться в июльский курсовой коридор от 70,50 до 72,30 рубля за доллар.

Пока российская валюта сдает позиции, но есть надежда на укрепление. На это есть сразу несколько причин: инвесторы ждут очередной пакет стимулирующих мер для американской экономики.

На 15 августа запланированы американо-китайские переговоры по ранее заключенным договоренностям – это добавляет определенной тревожности.

К тому же, постепенно восстанавливающийся спрос на нефть идет на пользу российскому рублю.

В беседе с «Российской газетой» аналитик предположил, что до конца текущей недели будет понятно, сможет ли российская валюта пробить уровень 72-х и перейти в июльский коридор 70,50-72,30 по отношению к доллару.

Пока пара доллар/рубль вплотную приблизилась к нижней границе сформировавшегося в начале августа диапазона 72,60-74,68.