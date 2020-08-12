Макрон и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии и вакцину от коронавируса Фото: REUTERS

В среду, 12 августа президенты Франции Эммануэль Макрон позвонил своему российскому лидеру Владимиру Путину, с которым обсудили ситуацию в Белоруссии, а также российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Кремле.

«Особо отмечена важность дальнейшего сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе с учётом регистрации в России вакцины для профилактики этого заболевания», - говорится в сообщении

Кроме того, французский и российский лидеры обсудили урегулирование на востоке Украине, и дали позитивную оценку подписанным мерам по усилению режима прекращения огня на территории Донбасса.

Главы государств также рассмотрели вопрос о восстановлении Бейрута после взрыва, обсудили меры по оказанию гуманитарного содействия ливанскому населению, Макрон поделился впечатлениями о своем недавнем визите в Ливан.