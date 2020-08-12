Мясников рассказал о необычном симптоме рака

Мясников заявил, что может указывать на наличие рака в организме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярный телеведущий и врач рассказал о необычном симптоме, который может указывать на наличие в организме раковых клеток. Так, доктор Мясников считает, что повышенное содержание кальция в крови является предвестником рака.

«Если анализы показывают повышенный кальций, то это либо повышенная функция паращитовидных желез, либо онкология», - сказал доктор в эфире телеканала Россия 1.

Врач пояснил, что считается опасным показателем. Так, 13 моль на литр является безопасным, а вот если цифры анализов окажутся выше, то стоит очень внимательно отнестись к ним и обратиться к профессионалам.

Также доктор Мясников рекомендует при подозрениях сдать анализы на гормоны паращитовидной железы.

«Если гормоны нормальные, то это необязательно онкология. Это может быть интоксикация витамином D», - пояснил врач.

Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказывал о том, какими видами рака россияне болеют чаще всего. Оказалось, что рак губы, щитовидной железы, горла и легких, являются самыми распространенными формами болезни в России.