Эксперт объяснил последствия разрыва ядерного соглашения США и России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военный историк и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, что будет, если СВН-3 не будет подписан Россией и США. Это снимет все ограничения на ядерное оружие и может начаться новая гонка вооружения.

К тому же, у США может возникнуть соблазн применить тактическое ядерное оружие в случае конфликта с Китаем.

В беседе с ФАН Кнутов отметил, что вероятность заключения новых договоренностей «очень невелика», хоть Дональд Трамп и называет данную проблему "крупнейшей в мире". Во многом причина кроется в стратегической линии Вашингтона, «она направлена на то, чтобы разрушить все договоренности, которые были между Советским Союзом и США».

Ситуацию тот факт, что США взяли курс на создание боеприпасов малой мощности — 5 килотонн и менее, поясняет Кнутов.

- Например, в Бейруте произошел взрыв около 2 килотонн, но там все обошлось без радиации и без сильной ударной волны. Можно представить, что будет в случае взрыва более мощной бомбы,- комментирует эксперт.

Если договориться не удастся, то нельзя исключать случайное применение ядерного оружия американской стороной.

- Это угроза развязывания мировой войны. Нельзя исключать напряженность в отношениях США и Китая. Одним словом, без договора о СВН развитие событий может быть абсолютно непредсказуемым, — добавил он.