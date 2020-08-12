Эксперт объяснил последствия разрыва ядерного соглашения США и России
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Военный историк и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, что будет, если СВН-3 не будет подписан Россией и США. Это снимет все ограничения на ядерное оружие и может начаться новая гонка вооружения.
К тому же, у США может возникнуть соблазн применить тактическое ядерное оружие в случае конфликта с Китаем.
В беседе с ФАН Кнутов отметил, что вероятность заключения новых договоренностей «очень невелика», хоть Дональд Трамп и называет данную проблему "крупнейшей в мире". Во многом причина кроется в стратегической линии Вашингтона, «она направлена на то, чтобы разрушить все договоренности, которые были между Советским Союзом и США».
Ситуацию тот факт, что США взяли курс на создание боеприпасов малой мощности — 5 килотонн и менее, поясняет Кнутов.
- Например, в Бейруте произошел взрыв около 2 килотонн, но там все обошлось без радиации и без сильной ударной волны. Можно представить, что будет в случае взрыва более мощной бомбы,- комментирует эксперт.
Если договориться не удастся, то нельзя исключать случайное применение ядерного оружия американской стороной.
- Это угроза развязывания мировой войны. Нельзя исключать напряженность в отношениях США и Китая. Одним словом, без договора о СВН развитие событий может быть абсолютно непредсказуемым, — добавил он.