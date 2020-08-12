Башару Асаду стало плохо во время выступления в парламенте Сирии

Башар Асад Фото: REUTERS

Президенту Сирии Башару Асаду стало плохо во время официального выступления перед новым составом парламента республики.

Как сообщает агентство SANA, сирийский лидер почувствовал недомогание из-за низкого артериального давление. В издании уточняют, что у 55-летнего политика случился приступ гипотонии. Речь главы государства пришлось отложить.

Напомним, в январе прошлого года врачам удалось провести успешную операцию по удалению злокачественной опухоли у супруги президента Сирии Асмы Асад. Уже в августе прошлого года жена сирийского лидера сообщила, что в результате продолжительного лечения ей полностью удалось победить онкологию молочной железы, которая была диагностирована на ранней стадии. Асмы Асад также призвала других женщин проводить скрининг рака ежегодно.