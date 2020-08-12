Специалист посоветовал, как не попасться мошенникам, продавая товар на сайтах объявлений

Часто мошенника на сайте может выдать излишняя спешка Фото: Александр ГЛУЗ

Руководитель группы исследований отдела разработки средств защиты приложений Positive Technologies Арсений Реутов дал советы, как не нарваться на мошенников, продавая товар на сайтах объявлений.

Часто преступники пытаются ввести жертву в заблуждение, но их цель вовсе не товар из объявления, а доступ к банковской карте продавца.

Чтобы обезопасить себя, общаться с покупателем стоит исключительно по телефону или в мессенджере той платформы, которую вы выбрали. Не стоит переходить в мессенджеры, которые предлагает покупатель и тем более, указывать данные своей банковской карты, куда можно перевести средства.

Если вас просят принести куда-то товар, то это должно быть людное место и светлое время суток. В случае, когда покупатель уверяет, что перевел вам деньги по номеру телефона, но они не пришли, скорее всего это неправда. Онлайн-платежи сегодня работают быстро. Все скрины с якобы отправленными средствами скорее всего подделка. Такой клиент будет «звонить в банк», говорить, что торопится и ему нужно срочно уйти, прихватив вашу вещь. А если деньги так и не дойдут, то можно позвонить ему по номеру телефона – это 100-процентный «развод».

Если вы не уверены, что сможете дать отпор в нештатной ситуации, то не стоит отправляться на встречи одному.

Представитель Avito предложила пользоваться сервисами "Доставка" и "Безопасная сделка", которые обезопасят стороны. А еще не стоит переходить по баннерной рекламе, ссылкам из электронных писем. К тому же часто на сайтах имеются рейтинги продавца и покупателя, это тоже поможет разрешить некоторые сомнения, пишет «Российская газета».