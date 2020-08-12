Медведев заявил о попытках США использовать интернет как свою вотчину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вашингтон пытается использовать интернет как свою вотчину исключительно для достижения своих целей. Такое заявление сделал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе совещании о создании режима равных прав в управлении интернетом

«Вполне закономерно, что целый ряд стран, прежде всего это США, стремятся использовать интернет как свою вотчину, как инструмент для обеспечения исключительно своих целей», - сказал политик, отметив, что так быть не должно.

Медведев обратил внимание на решения американской администрации по отношению к владельцам социальных сетей, в том числе китайскому WeChat. По его словам, это лишает другие государства и мировой бизнес уверенности в безопасности их интересов.

Напомним, накануне, президент США Дональд Трамп подписал два исполнительных указа, которые вводят запрет на любые сделки с компанией ByteDance, владеющей китайской соцсетью TikTok, а также с её дочерними предприятиями. Запрет касается и проведения сделок, связанных с WeChat.