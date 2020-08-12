Полиция начала проверку поле заявления, что футболист Широков избил судью

Полиция начала проверку поле заявления, что экс-футболист Широков избил судью Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 10 августа, в сети появилось видео, на котором бывший футболист Роман Широков избивает арбитра во время матча любительских команд. По данному факту в полиции начали проверку

Как писал сайт kp.ru, инцидент произошел во время матча любительских команд между телеканалом «Матч ТВ» и «Ничего обычного». На кадрах видно, экс-футболист прямо во время матча напал на арбитра и добивал его ногами.

Судью госпитализировали. Тогда же сообщили о планах в ближайшее время подать заявление в полицию.

Избитым арбитром оказался 24-летний Никита Данченков, который не только обслуживает матчи низших дивизионов, как арбитр, но и сам иногда играет за любительский клуб «Амкал».

«Во вторник в полицию поступило сообщение от гражданки Данченковой, сообщившей о том, что ее 24-летнего сына, Данченкова Никиту, избил футболист Роман Широков на стадионе "Спартак-2"», - передает РИА Новости слова своего источника в правоохранительных органах.