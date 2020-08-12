Десятки человек выстроились в "цепь солидарности" у посольства Белоруссии в Москве

В Москве у здания посольства Белоруссии собрались люди. 11 августа Фото: REUTERS

Напротив белорусского посольства в Москве на Маросейке десятки человек выстроились вдоль ограды в «цепь солидарности». Периодически с их стороны слышны аплодисменты в ответ на сигналы проезжающих по Маросейке машин. За ситуацией следят около десяти автобусов полиции.

«Мы пришли сюда, чтобы поддержать мирных граждан, которые выступают на мирных митингах в Белоруссии. Мы все из Белоруссии», - приводит РИА Новости слова одной из участниц акции.

Напомним, недовольные результатами президентских выборов в Белоруссии собрались у здания посольства республики в центре российской столицы еще в вечером 11 августа, когда на улице находится по меньшей мере 400 человек.

Многие пришли к зданию дипмиссии с плакатами. Основным их лозунгом стало «Лукашенко, уходи». Люди также собрались на противоположной от посольства стороне дороги, в руках многие держат мобильные телефоны с включенными фонариками.