Видео лучших пилотов российской авиабазы "Хмеймим" в Сирии опубликовали ВСК

В День Военно-воздушных сил, который отмечается в среду, 12 августа, российские летчики показали свою работу и условия жизни в Сирии на авиабазе Хмеймим, где они практически ежедневно выполняют учебно-тренировочные полеты.

Командир авиационного звена Александр Петров рассказал, что по сравнению с началом операции против террористических группировок в Сирии сейчас «тишина», однако он подчеркнул, что самолеты всегда готовы к вылету.

Профессиональный праздник также отмечают и техники, которые отвечают за состояние самолёта и обслуживать его на земле. Игорь Крамарь, который обслуживает многоцелевых истребителей Су-35, сообщил, что «техника надежная, наша, не подводит»

Сегодня можно было увидеть и специально оборудованную для военнослужащих комнату психологической разгрузки, которая расположена на авиабазе. Здесь находятся массажные кресла, небольшой кинотеатр, и летчики даже могут воспользоваться шлемом виртуальной реальности.