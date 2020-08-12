РФС признал ошибочным второй пенальти в скандальном матче «Спартака» и «Сочи». Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В состоявшемся накануне матче в рамках Чемпионата России «Спартак» сыграл с «Сочи» со счетом 2:2. При этом оба гола в ворота московского клуба забили с пенальти.

После такого матча председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун заявил, что московский клуб снимается с чемпионата России, и он не собирается участвовать «в этой клоунаде», и «тратить деньги тоже».

Акционера поддержал генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, заявивший, что игра «была хорошая, а судейство плохое».

В среду, 12 августа, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС), и признали, что арбитр Василий Казарцев ошибся, назначив второй пенальти в ворота «Спартака».

«Мы удовлетворены, что действия арбитров признаны ошибочными. Вызывает недоумение позиция господина Калошина в эфире «Матч ТВ», где он отстаивал правоту в действиях арбитра, ссылаясь на протокол», - сообщил Газизов.