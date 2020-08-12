В Мексике экологам пришлось поймать и увезти медведя из-за приставаний к прохожим

Мишка гризли подкрался к группе туристов и попозировал, когда те делали фото Фото: Кадр видео

В мексиканском Экологическом парке Чипинке живет очень дружелюбный мишка гризли. Буквально месяц назад он стал звездой соцсетей.

Гризли по имени Чипи подошел к девушке и встал на задние лапы, после чего обнял ее и начал обнюхивать. Но женщина не испугалась и даже решила сделать селфи с хищником. Мишка тоже оказался не прочь попозировать на камеру.

Экологи говорят, что дружелюбие животного вызвано тем, что его часто подкармливают прохожие. Однако работники парка решили, что Чипи может быть опасным для людей и решили его увезти в другой регион Мексики. 96-килограммового медведя поймали пока тот спал, пишет BBC.

Перед перевозкой ветеринары кастрировали животное для того, чтобы он не дрался с другими медведями. Чипи перевезли к горному массиву Сьерра-де-Нидо в штате Чиуауа.

И кастрация, и переезд медведя вызвали возмущение среди пользователей соцсетей и жителей штата Нуэво-Леон, где поймали медведя.

Представители общественности заявляют, что хищник ни в чем не виноват. Посетители сами подкармливали гризли ради того, чтобы сделать с ним селфи.