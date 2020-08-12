В пробах питьевой воды в Москве коронавирус не обнаружили Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве во всех пробах исследованной воды на водозаборах РНК коронавирусная инфекция не обнаружена. Об этом сообщил Роспотребнадзор, который уточнил, что нормативам соответствовали все исследованные по микробиологическим показателям пробы питьевой воды.

Как сообщается на сайте ведомства, с марта на водозаборах, на наличие РНК коронавируса было отобрано 616 проб питьевой воды. За первое полугодие текущего года все нормативам соответствовали все 4190 проб питьевой воды, взятых для исследования по микробиологическим показателям.

По последним данным в России за прошедшие сутки зарегистрировали 5 102 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране заболели уже 902 701 человек. Число выздоровевших увеличилось на 7 123 человека, достигнув отметки в 710 298 человек.

Напомним, днем ранее президент России Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, получивший официальное название «Спутник V».