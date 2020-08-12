Сотрудника ГАИ в Минске сбил автомобиль Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Минске сотрудника ГАИ сбила машина у гостиницы "Юбилейная". Мужчина остался жив. Изначально в соцсетях и мессенджерах появилось сообщение о том, что в сотрудника ГАИ стреляли, и ему понадобилась реанимация. Однако в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома Минска сообщили, что мужчину сбил автомобиль, и он жив, а реанимационные мероприятия ему не потребовалась.

«Никто в него не стрелял, его подбил автомобиль. Обстоятельства выясняются», - приводит РИА Новости сообщение в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома белорусской столицы.

Напомним, в Минске проходят протесты после того объявления Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. В ночь с 11 на 12 августа милиция Беларуси задержала более тысячи человек, участвовавших в протестных акциях. Утром 12 августа к протестам в Минске присоединились около двухсот женщин в белой одежде, выстроивших в живую цепь около Комаровского рынка в знак протеста против жестокого разгона мирных демонстрантов со стороны силовиков.