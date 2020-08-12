Вооруженный ножом мужчина захватил заложника в Миланском соборе

В Миланском соборе вооруженный ножом мужчина захватил заложника. Делом занялось антитеррористические подразделения полиции Милана, которое смогло задержать злоумышленника.

Как передает Rai News, мужчина зашел в собор, и недалеко от алтаря приблизился к одному из охранников, после чего угрожая ножом, заставил его встать на колени. Преступник нескольких минут удерживал мужчину в заложниках.

Правоохранительные органы вышли на связь со злоумышленником и сумели его отвлечь, а затем задержали.

Мотивы преступления пока выясняются, в соборе остаются спецподразделения МВД