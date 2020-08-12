Коронавирус у Юрия Трутнева: что известно о состоянии здоровья вице-премьера России

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

Вице-премьер, полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сдал тест на коронавирус, он оказался положительным, результат повторного анализа будет в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата помощника главы кабмина.

«Тест Юрия Петровича на коронавирус показал положительный результат. Вице-премьер сдаст повторный тест в ближайшее время», - передает РИА Новости сообщение спецслужбы.

Отмечается, что решение о его рабочей поездке на Дальний Восток в рамках визита премьер-министра России Михаила Мишустина будет принято по итогам повторного тестирования.

В случае повторного положительного результата вице-премьер продолжит работу в дистанционном режиме. «Также для соблюдения требований Роспотребнадзора Юрий Петрович будет соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить сотрудников правительства РФ и его коллег», - говорится в заявлении.

Как передает ТАСС, помощник вице-премьера Тимур Чернышев сообщил, что рабочую поездку на Дальний Восток все-таки отложат.