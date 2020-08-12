МВД Беларуси сообщило о втором наезде на милиционера: сотрудник госпитализирован

Фото: МВД Белоруссии

Министерство внутренних дел Белоруссии сообщает о втором наезде на милиционера. Происшествие произошло в Барановичах. Сотрудника, как и в первом случае госпитализировали, а для задержания водителя также применяли оружие, но нарушитель сбежал. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Белоруссии Ольга Чемоданова.

Как сообщила пресс-секретарь МВД, виновник происшествия водитель автомобиля Great Wall Hover, который пытался скрыться, но сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле «с включенными проблесковыми маячками красного и синего цветов, на неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал». Для остановки автомобиля правоохранителям пришлось стрелять по колесам, после чего водитель бросил машину и скрылся.

Напомним, что совсем недавно машина сбила сотрудника ГАИ в Минске у гостиницы "Юбилейная". Мужчина остался жив, но его также госпитализировали, однако реанимационные мероприятия ему не потребовалась. Водитель попытался скрыться с места происшествия, его задержали с применением табельного оружия.