Водителя, сбившего сотрудника ГАИ в Минске, задержали с применением оружия

С применением табельного оружия правоохранители задержали водителя, сбившего в Минске сотрудника белорусской Госавтоинспекции, задержали с применением оружия. Нарушитель пытался скрыться. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Белоруссии

«В Минске 45-летний мужчина за рулем "Шкоды" совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан», - сообщили в ведомстве.

Как писал сайт kp.ru, сотрудника ГАИ сбили неподалёку от гостиницы «Юбилейная». Изначально в соцсетях и мессенджерах появилось сообщение о том, что в сотрудника ГАИ стреляли, и ему понадобилась реанимация. Однако позже в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома Минска сообщили, что сотрудника белорусской Госавтоинспекции сбил автомобиль, и он жив, а реанимационные мероприятия ему не потребовалась.

В этот же день МВД Беларуси сообщило о втором наезде на милиционера. Сотрудника, как и в первом случае госпитализировали, а для задержания водителя, который также старался скрыться, тоже применяли оружие, однако на этот раз нарушитель сбежал.

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