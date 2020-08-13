ПСЖ обыграл «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" вырвал победу над итальянской "Аталантой" в матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов УЕФА и стал первым полуфиналистом турнира. Встреча команд прошла в Лиссабоне без зрителей.

ПСЖ победили со счетом 2:1 на последних минутах матча. Гол у итальянской команды забил бывший игрок московского "Спартака" Марио Пашалич. В составе ПСЖ в ворота попали Маркиньос на 90-ой минуте и Эрик Шупо-Мотин (90+3).

Надо отметить, что французская команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА впервые за 25 лет с сезона-1994/95. В полуфинале ПСЖ сыграет с победителем встречи между немецким клубом "РБ Лейпциг" и мадридским "Атлетико" – матч пройдут в четверг, 13 августа.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции формат оставшейся части сезона ЛЧ пришлось немного изменить. Так, со стадии четвертьфинала все противостояния проходят в Лиссабоне, состоят только из одного матча и без зрителей.