Принц Гарри и Меган Маркл тайно купили дом в Калифорнии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Покинувшие Великобританию принц Гарри и его супруга Меган Маркл в тайне купили дом в Калифорнии, чтобы растить там своего сына Арчи. Это первая недвижимость, которой они когда-либо владели. Переезд семьи в собственный дом сохраняли в тайне в течение долго времени, пишет издание Page Six.

В особняк Гарри и Меган переехали еще в июле. Недалеко от нового дома проживают их хорошие друзья - телеведущие Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.

- Они купили этот дом сами, здесь они хотят продолжить свою жизнь после отъезда из королевства. Это их первый собственный объект недвижимости, переезд туда они сохраняли в тайне в течение шести недель, - сообщил источник, близкий к семье, отметив, что в этом месте они планируют быть счастливыми: завести хороших друзей и воспитывать Арчи, давая ему возможность играть с другими детьми.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, до этого супруги жили в Беверли-Хиллз, в роскошном особняке с 18-ю спальнями, принадлежащему актеру Тайлеру Перри.