Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич обратилась к Александру Лукашенко Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Лауреат Нобелевской премии по литературе писательница Светлана Алексиевич из Белоруссии обратилась к действующему президенту республики Александру Лукашенко с призывом покинуть пост главы государства. По ее словам, никто в стране не хочет дальнейших беспорядков и насилия, поэтому президенту следует «уйти красиво».

- Уйди, пока не поздно. Хотелось бы повторить то, что так красиво сказала Светлана Калинкина: «Уйди красиво!», но боюсь, что уже не выйдет, - заявила Светлана Алексиевич в интервью «Радио Свобода».

Писательница предложила вывесить на всех избирательных участках страны протоколы голосования, чтобы люди смогли увидеть, за кого голосовало население Белоруссии на прошедших президентских выборах.

Она также выразила уверенность в том, что на выборах победу одержала кандидат Светлана Тихановская.

Напомним, что в Белоруссии подошел к концу четвертый, наиболее спокойный из всех, день протестов после оглашения предварительных результатов голосования, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская - 10,09%.