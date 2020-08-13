Чистый долг России снова стал положительным Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чистый государственный долг Российской Федерации на фоне пандемии коронавирусной инфекции снова стал положительным, достигнув 1,55 триллиона рублей по состоянию на начало июля текущего года. Об этом в четверг, 13 августа, пишет издание РБК, ссылаясь на данные министерства финансов страны и Центрального банка.

По информации издания, долг федерального правительства России на 1 июля составил 14,77 триллиона рублей, а ликвидные резервы достигли 13,22 триллиона рублей. Чистый долг представляет собой разность между данными показателями.

Специалисты Минфина РФ сообщили, что главным фактором снижения депозитов страны стала сделка по покупке весной этого года правительством контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 триллиона рублей.

Осенью прошлого года чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций и падения цен на нефть в 2014 году.