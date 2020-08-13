Умер Игорь Ефимов – русский писатель. Фото: facebook Евгения Берковича

Умер Игорь Ефимов, живший в Соединенных Штатах русский писатель. Он скончался на 84-м году жизни, сообщил его друг публицист Евгений Беркович.

- Кошмар – умер Игорь Ефимов! Мы с ним были в контакте до последнего дня. Он прислал мне рукопись своей последней книги, мы обсудили эскиз обложки, а макет книги оперативно подготовили и послали ему на согласование. Ему оставалось только одобрить, и произведения было бы готово. Но Игорь уже не успеет его увидеть. Книгу мы обязательно выпустим. Как же будет не хватать его искренней радости, задора и жажды побед. Светлая память!, - написал публицист на своей странице в Facebook.

Игорь Ефимов покинул СССР в 1978 году и переехал в Штаты, где сначала трудился в издательстве «Ардис», а чуть позже работал в основанном им издательстве «Эрмитаж».

Писатель был автором целого ряда книг, пьес, рассказов, среди основных его произведений: "Смотрите, кто пришел!", "Свергнуть всякое иго", романы "Как одна плоть", "Архивы Страшного суда" и книга воспоминаний об Иосифе Бродском "Нобелевский тунеядец".