Кардиолог назвал признаки приближающейся смерти Фото: Александр ГЛУЗ

Кардиолог Анатолий Трифонов рассказал, по каким первым признакам можно определить, что жизнь пациента находится под угрозой скорой гибели. Основные признаки приближающейся смерти врачи перечислил в интервью "Вечерней Москве".

По его словам, если речь идет хроническом заболевании сердечной и сосудистой системы, то главные признаки начинают проявляться за 10-15 дней до летального исхода. У больного возникает сильная одышка, вялость, недомогание, панические атаки, покраснение или побледнение кожи, а также расширение зрачков и частые потери сознания.

Резкие перемены в состоянии здоровья наблюдаются также при сердечной недостаточности, которая может привести к смерти.

- Основные предшествующие смерти признаки – это изменение цвета кожи от телесного оттенка к синему, похолодание конечностей, судороги, пена из рта, - добавил Анатолий Трифонов.

Кардиолог также сказал, что у пациента также могут наблюдаться отечность конечностей и лихорадка.

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