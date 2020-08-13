Ущерб от взрыва в порту Бейрута превысил 15 миллиардов долларов Фото: REUTERS

Ущерб от мощного взрыва в ливанском порту Бейрута оценили в более чем 15 миллиардов долларов. Об этом заявил президент государства Мишель Аун в телефонном разговоре с испанским королем, которым цитирует пресс-служба ливанского лидера.

- По предварительным оценкам, ущерб, который понес Ливан, превышает 15 миллиардов долларов, - отметил президент Ливана. Отмечается, что испанский монарх выразил соболезнования и солидарность с народом пострадавшей страны, а также сообщил о готовности оказать необходимую поддержку, в том числе финансовую.

Надо отметить, что страховщики предварительно оценивают убытки от взрыва в три миллиарда. Глава морского порта ранее говорил, что на реконструкцию потребуется от 12 до 15 миллиардов, ведь в результате взрыва было частично или полностью разрушено примерно четыре тысячи домов Бейрута.

Как сообщал сайт kp.ru, ущерб от взрыва в Бейруте усугубляет ситуацию с пандемией коронавирусной инфекцией в Ливане. Из-за взрыва больницы в столице и ближайших городах переполнены ранеными, а врачам не хватает медицинских принадлежностей.