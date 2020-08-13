Последние новости на утро 13 августа 2020: Белорусские спецназовцы выбрасывают свою форму

К протесту против ситуации с выборами и насилия со стороны минских силовиков присоединились бывшие спецназовцы Белоруссии Фото: REUTERS

Последние новости на утро 13 августа 2020 года: в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста из-за президентских выборов. На четвертый день демонстранты решили немного изменить свою тактику: днем они вышли на мирную акцию, а к вечеру начали баррикадировать улицы, однако градус агрессии явно снизился. Радио «КП» удалось связаться с одни из участников акций, который рассказал, что этот день выдался самым спокойным по сравнению с предыдущими, уже нет таких акций подавления.

Не обошлось, конечно, и без столкновений: в Минске ОМОНовцы задержали двух молодых людей, которые изготавливали коктейли Молотова по рецепту из интернета. При себе у них была целая канистра с бензином и бутылка растительного масла.

К протесту против ситуации с выборами и насилия со стороны минских силовиков присоединились бывшие спецназовцы Белоруссии: они сняли и опубликовали видео, на которых показали, как выбрасывают свою форму силовых структур республики в мусорные баки.

США пока что не решили, как им следует отреагировать на происходящее в Минске, однако госсекретарь страны Майк Помпео допускает введение санкций и приостановку поставок нефти в Белоруссию.

Тем временем, чистый государственный долг России на фоне пандемии коронавирусной инфекции снова стал положительным, достигнув 1,55 триллиона рублей. Основным фактором снижения депозитов страны стала сделка по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка.