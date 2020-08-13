В России расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

Владельцы квартир в новых домах рискуют платить за отопление больше на 15–30%, чем остальные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расходы на отопление квартир в новостройках могут стать на 20-30% больше, чем для остальных квартир, если правительство утвердит новое постановление Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства об энергоэффективности зданий. Документ должен упростить многие регламенты и требования, сообщает газета "Известия".

Также отмечается, что постановление не согласовало Министерство энергетики, поскольку проект противоречит созданному Министерством экономического развития плану повышения энергоэффективности.