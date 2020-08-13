Китай восстановил перелёты с 50 странами

Каждую неделю в Китай и из Китая выполняется 210 авиарейсов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Китая сообщили о возобновлении международного авиасообщения с 50 странами и регионами мира. Сейчас 187 пассажирских рейсов выполняют 93 авиакомпании: 74 иностранных и 19 китайских.

Руководитель отдела обеспечения безопасности Управления гражданской авиации Китая У Шицзинь сообщил на брифинге, что Китай 12 августа открыл приостановленное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с 50 странами мира.