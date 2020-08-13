Главным минусом «удаленки» стали домочадцы

Россияне указали факты, которые мешают им работать из дома Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Россияне назвали главные минусы удаленной работы. Опрос провел Роструд, в нем приняли участие более 55 тысяч человек.

Назвали основные плюсы и минусы работы из дома. Данные приводятся в опросе Большинство тех, кто вынужден работать из дома, жалуются н домочадцев. Они отвлекают от служебных обязанностей – 22,85%.

Проблемы с организацией рабочего дня имеются у 21,1% респондентов.

А 13,17% недовольны тем, кто общение с коллегами перешло в виртуальную плоскость. Оставшиеся 12,47% продолжают работать даже после окончания рабочего дня.

Но у удаленной работы есть и плюсы: главный из них, по мнению опрошенных, в отсутствии необходимости тратить время на дорогу. Об этом факте сказали 35,17% участников опроса.

17,03% ценят возможность выбирать, где и откуда работать, 14,96% смогли удобно распланировать свой рабочий день.

Отсутствие коммуникаций с коллегами радует 8,29% респондентов.

Стоит отметить, что никаких плюсов в «удаленной» работе не нашли 24,54%, а минусов в данном формате занятости не усмотрели 24,82%, пишет RT.

Тем временем в период пандемии в регионах спрос на обучающие онлайн-курсы вырос в среднем на 16–25% — в первую очередь это коснулось бизнес-направлений. В столице интерес к ним остался на прежнем уровне, пишет газета "Известия"