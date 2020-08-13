Банкоматы научатся выдавать кредиты по биометрии Фото: Анастасия Осипова

Крупные банки заинтересовали возможностью оформления кредитов прямо через банкоматы. Для этого клиенту нужно будет выполнить все операции, которые предлагает устройство и забрать деньги, в случае одобрения.

Воспользоваться кредитованием через терминал смогут только те, у кого пройдена процедура биометрии.

Сейчас запуск данного функционала изучает Промсвязьбанк. А в перспективе выдавать кредиты данным образом могут также МКБ, ВТБ, УБРиР и «Дом.РФ», рассказали «Известиям» в этих кредитных организациях.

Банкиры уверены, что функционал упростит процесс оформления кредита и сэкономит время клиента. Но сами россияне пока не особо доверяют биометрии, в единой базе хранится порядка 150 тысяч слепков.

- Лицевая биометрия повышает доступность финансовых услуг для граждан, которые проживают в самых отдаленных уголках страны, - отметил начальник управления развития банковских продуктов и проектов «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов.- Тем не менее, для многих получение займа со смартфона оказывается более привлекательным, чем поход в отделение или к банкомату.

Ранее эксперты сочли очень важным новые правила работы с кредитной историй и тот факт, что заемщики сами смогут вносить актуальную информацию о себе, сообщает телеканал "360".