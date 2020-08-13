В США эксперты назвали невозможным вступление Украины в НАТО

По мнению экспертов, задача Киева состоит в том, чтобы найти баланс между конкурирующими притяжениями Востока и Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Властям США следует отказаться от публичной поддержки идеи возможного вступления Украины в НАТО, потому что вступление Киева в альянс невозможно по нескольким причинам. Об этом заявили в своём отчёте эксперты аналитического центра Defense Priorities.

Аналитики считают, что внутренняя стабильность Украины зависит от того, как Киев будет соблюдать баланс между Москвой и Западом: Евросоюзом и НАТО. Эксперты также отмечают, что для Украины невозможен полный переход на одну из этих сторон.