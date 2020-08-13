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В Беларуси отпустили стрингеров российского издания, не выходивших на связь четверо суток

С двумя сотрудниками RT не было связи с 9 августа
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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Двух стрингеров Ruptly, задержанных в Минске, отпустили

Двух стрингеров Ruptly, задержанных в Минске, отпустили

Фото: REUTERS

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в своём Telegram-канале, что двух задержанных в Минске стрингеров Ruptly отпустили.

Сергея Каменетского и Александра Ковалёва задержали 9 августа, когда они снимали открытие избирательных участков в Минске. В 8:46 они отправили сообщение со словом "Задержали" и перестали выходить на связь.

Сейчас оба журналиста поехали домой.

- Наших стрингеров отпустили! Спасибо всем, кто, - написала Симоньян в своём Telegram-канале.

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