В Минске снова проходят акции в поддержку задержанным на протестах

В Минске люди вышли на акции солидарности с задержанными в ходе протестов Фото: REUTERS

В Минске проходят новые акции солидарности с задержанными во время протестов против результатов выборов президента Беларуси. Люди выстраиваются в "цепи солидарности" около станции метро на Каменной горке, на проспекте Дзержинского и на проспекте Независимости.

В акции принимают участие сотрудники 1-ой городской больницы и девушки с цветами. Накануне более 200 женщин в белой одежде прошли маршем в знак протеста против насилия силовиков по отношению к демонстрантам, сообщал сайт KP.ru.

ТАСС сообщает, что участников акции солидарности с задержанными поддерживают сигналами проезжающие на автомобилях, а полиция не вмешивается в происходящее.

Протесты в Беларуси начались 9 августа после оглашения результатов выборов президента республики. По данным ЦИК победу одержал правящий с 1994 года Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.