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Ядерный объект повреждён в Северной Корее из-за наводнения

Исследователи Центра имени Генри Стимсона пришли к такому выводу после изучения спутниковых снимков
Ася КузнецоваАсяКузнецова
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В Северной Корее наводнение подтопило научно-исследовательский центр в Йонбёне, где находится основной ядерный комплекс КНДР. О повреждении ядерного объекта сообщила группа 38 North - исследователи Центра имени Генри Стимсона. Они пришли к такому заключению после изучения спутниковых снимков.

На фотографиях, сделанных 6 августа, специалисты заметили подъём уровня реки, которая протекает возле центра в Йонбёне. Вода достигла уровня двух насосных станций, которые обслуживают реакторы ядерного комплекса.

Снимки, сделанные с 8 по 11 августа, показали снижение уровня воды без ущерба для ядерного объекта.