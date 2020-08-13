В России за сутки зафиксировано 5 057 новых заражённых коронавирусом

Число жертв коронавируса в России достигло 15 384 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 5 057 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 907 758 человек. Сегодня новые заражённые зафиксированы в 83 регионах из 85.

Лидерами по числу новых пациентов стали Москва с 692 случаями заражения, Свердловская область, где за сутки зарегистрировали 162 новых заражённых и Санкт-Петербург. Там выявлено 160 заболевших COVID-19.

Выздоровели за минувшие сутки 6 098 человек. За всё время эпидемии врачам удалось вылечить 716 396 человек.

Число жертв коронавируса в России достигло 15 384, увеличившись за прошедшие 24 часа на 124 человека.