Россияне стали чаще обращаться в брачные агентства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время пандемии коронавируса россияне стали чаще обращаться в брачные агентства с просьбой найти им пару. Это не удивительно, говорят профессиональные свахи, знакомиться стало сложнее.

Росстат подтверждает, что число браков в стране с начала 2020 года сократилось примерно на 40 процентов.

- Сейчас спрос на услуги по поиску партнера вырос примерно на 25 процентов. Причин тут две: первая - время карантина люди засиделись дома и хотят общения. Вторая – многие пары не выдержали самоизоляцию и теперь ищут нового партнера, - комментирует NEWS.ru сваха Галина Карасёва.

Эксперт выделяет несколько категорий людей, которые ищут вторую половинку: первые хотят создать семью. Вторые – это клиенты, не готовые к жизни в паре. Как правило у людей завышена самооценка и неадекватные требования к партнеру. Третьи заполняют анкету ради развлечения, воспринимая подбор пары как игру.

При этом, по словам Корасевой, примерно 40% обратившихся к профессионалу «уходят в отношения». Это люди, которые имеют реальное представление о жизни и не просят найти «богатого мужа» или «слишком молодую жену».

Владелица еще одного брачного агентства Юлия Антоненко тоже подтверждает увеличение числа обращений на 20-25 процентов.

Специалист рассказывает о качествах, которые чаще всего ищут в партнере. Мужчины хотят видеть рядом даму, в среднем на 10 лет моложе себя. Уровень ее дохода и статус не принципиальны. Равно как и наличие детей от предыдущего брака, мужчин это редко смущает. Но многие хотели бы, чтобы ребенок был маленький и воспитать его, как своего.

Женщины хотят, чтобы у мужчины был стабильный заработок, наличие собственного жилья, активная жизненная позиция и отсутствие вредных привычек. При этом партнер может быть старше на 10-15 лет. А дамы постарше выбирают одногодок.