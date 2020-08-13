Фотограф расскрыл два правила эффектного селфи

Фотограф раскрыл правила селфи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фотограф Владимир Широков рассказал о правилах селфи. По мнению специалиста, есть всего два пункта, следуя которым можно сделать хороший эффектный снимок самостоятельно.

Во-первых, планируя фотосъемку, необходимо выбрать подходящий свет.

«30 лет снимая портреты звезд, могу вам абсолютно компетентно заявить, что самый украшающий свет – это дневной», — сказал он.

Вторым по важности фотограф считает место-точка съемки, с которой делается снимок.

«Если опустить камеру и сделать фото снизу, это будет очень некрасиво, если я подниму выше, сразу стану другим человеком», — отметил Широков в эфире Первого канала.

Селфи - любимый вид фотографии людей в 21 веке. С появлением этого вида снимков в телефонах многих компаний появились фильтры улучшающие цвет и формы лица. Селфи называют болезнью современной молодежи.