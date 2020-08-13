МВД Беларуси: около 700 протестующих задержаны на акциях 12 августа

Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что в акциях протеста 12 августа задержаны более 700 человек.

Также в МВД сообщили, что в акциях, прошедших с 9 по 13 августа, пострадали 103 силовика. 28 из них в больнице, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в своём Telegram-канале.

Она также написала, что днём ранее в интернете призывали к блокировке дорог

- В столице фиксировались факты и попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах "Малиновка" и "Серебрянка", по улице Сурганова и других. В связи с этим общественный транспорт ходил с перебоями, - отметила Чемоданова.

Также представитель МВД сообщила, что ОМОН задержал в Минске двух молодых людей 18 и 19 лет. Они наполняли бутылки зажигательной смесью.